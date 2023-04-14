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НХЛ

Сегодня, 06:35

«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе», Драйзайтль набрал три очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:2.

В составе «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Леон Драйзайтль, дубль оформил Маттиас Янмарк, еще по голу забили Эван Бушар и Эвандер Кейн. У «Шаркс» шайбы на счету Стива Лоренца и Ноа Грегора.

По итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» расположился на втором месте в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 60 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Янмарк — 9 (Экхольм, Скиннер), 4:16 — 1:0. Драйзайтль — 52 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 6:56 — 2:0. Грегор — 10 (Бордело, Лоренц), 9:44 — 2:1. Бушар — 8 (Драйзайтль, Ямамото), 25:02 — 3:1. Янмарк — 10 (мен., Райан), 34:04 — 4:1. Лоренц — 10 (бол., Гертл, Петерсон), 38:48 — 4:2. Кейн — 16 (Драйзайтль, Сиси), 55:55 — 5:2.

Вратари: Скиннер — Раймер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (13+4+19) — 29 (14+12+3).

Наши: Костин (12.42/0/+1) — Кныжов (15.21/3/0), Свечников (11.49/0/0).

14 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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