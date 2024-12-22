«Эдмонтон» обыграл в овертайме «Сан-Хосе», Аскаров отразил 40 бросков

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:2.

В составе «Ойлерз» отличились Зак Хейман, Маттиас Экхольм, который перевел матч в овертайм за 18 секунд до сирены, и Леон Драйзайтль, забивший победный гол. У «Шаркс» шайбы забросили Люк Канин и Ян Рутта, вратарь Ярослав Аскаров отразил 40 бросков из 43.

После этого матча «Эдмонтон» с 42 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 28 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Канин — 9 (Веннберг, Лильегрен), 3:23 — 0:1. Хаймэн — 12 (Макдэвид, Бушар), 7:07 — 1:1. Рутта — 1 (Уолман, Селебрини), 8:21 — 1:2. Экхольм — 5 (Перри, Макдэвид), 59:42 — 2:2. Драйзайтль — 24 (Макдэвид, Бушар), 60:18 — 3:2.

Вратари: Пикар — Аскаров.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 43 (9+23+10+1) — 22 (7+7+8+0).

Наши: Подколзин (14.27/5/0) — Коваленко (11.34/1/+1).

22 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.