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12 апреля, 07:06

«Сан-Хосе» проиграл «Эдмонтону», Романов сделал 30 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский голкипер «Шаркс» Георгий Романов отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

«Эдмонтон» набрал 97 очков в 79 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет последним — 51 очко в 79 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: Бушар — 14 (бол., Макдэвид, Хенрик), 6:47 — 1:0. Эмберсон — 1 (Макдэвид, Бушар), 15:41 — 2:0. Смит — 18 (Коваленко), 17:13 — 2:1. Тран — 2 (Эклунд), 25:44 — 2:2. Перри — 17 (бол., Макдэвид, Хенрик), 47:32 — 3:2. К. Браун — 12 (п.в., Нерс, Макдэвид), 59:34 — 4:2.

Вратари: Пикар — Романов (58:06 — 59:34).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 34 (14+12+8) — 24 (6+9+9).

Наши: Подколзин (14.33/0/0) — Коваленко (15.14/0/+1).

12 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

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ХК Эдмонтон Ойлерз
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