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НХЛ

Сегодня, 01:21

«Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон», у Тарасенко результативная передача

Сергей Разин
корреспондент

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:0.

Отличился Тори Крюг с передачи Владимира Тарасенко, а также Джастин Фолк, забросивший в пустые ворота.

«Сент-Луис» с 3 победами в трех матчах занимает третье место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 4 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Крюг — 1 (бол., Тарасенко, Шенн), 5:04 — 0:1. Фолк — 3 (п.в., Томас), 58:58 — 0:2.

Вратари: Кэмпбелл (58:31) — Биннингтон.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 23 (5+10+8) — 22 (9+5+8).

Наши: — - Барбашев (15.41/1/0), Тарасенко (18.41/1/+1), Торопченко (9.47/1/0).

22 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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