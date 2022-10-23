«Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон», у Тарасенко результативная передача

Сегодня, 01:21
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:0.
Отличился Тори Крюг с передачи Владимира Тарасенко, а также Джастин Фолк, забросивший в пустые ворота.
«Сент-Луис» с 3 победами в трех матчах занимает третье место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 4 очками — на 11-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Крюг — 1 (бол., Тарасенко, Шенн), 5:04 — 0:1. Фолк — 3 (п.в., Томас), 58:58 — 0:2.
Вратари: Кэмпбелл (58:31) — Биннингтон.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 23 (5+10+8) — 22 (9+5+8).
Наши: — - Барбашев (15.41/1/0), Тарасенко (18.41/1/+1), Торопченко (9.47/1/0).
22 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».