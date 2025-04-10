Гол Подколзина помог «Эдмонтону» обыграть «Сент-Луис», Бучневич набрал три очка

«Эдмонтон» дома победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Дубль у хозяев оформил Коннор Браун. Еще по одной шайбе забросили Василий Подколзин и Виктор Арвидссон.

У гостей три очка набрал Павел Бучневич, на его счету гол и две результативные передачи. Еще по разу отличились Райан Сутер и Джордан Кайру.

«Эдмонтон» (95 очков) занимает шестое место в Западной конференции НХЛ. «Сент-Луис» (93) идет восьмым.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Голы: Сутер — 2 (мен., Бучневич, Такер), 8:44 — 0:1. К. Браун — 10 (Макдэвид), 21:30 — 1:1. Подколзин — 8 (Нерс, Макдэвид), 32:39 — 2:1. Кайру — 34 (Бучневич, Томас), 40:14 — 2:2. Арвидссон — 14 (Кулак, Нерс), 41:41 — 3:2. Бучневич — 19 (Кайру, Томас), 45:25 — 3:3. К. Браун — 11 (Макдэвид, Бушар), 59:39 — 4:3.

Вратари: Пикар (40:55 — 41:41) — Биннингтон (59:39).

Штраф: 21 — 11.

Броски: 23 (5+7+11) — 26 (8+8+10).

Наши: Подколзин (14.37/3/0) — Бучневич (20.45/2/+3), Торопченко (10.45/0/-1).

10 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».