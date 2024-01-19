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НХЛ

Сегодня, 07:45

«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Ойлерз» одержали 11-ю победу подряд.

Немецкий форвард хозяев Леон Драйзайтль сделал три голевые передачи и забросил одну шайбу.

«Эдмонтон» набрал 51 очко и занимает 6-е место в Западной конференции. «Кракен» идут на 10-й строчке — 47 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сиэтл» — 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

Голы: Толванен — 12 (Бьоркстранд), 9:49 — 0:1. Маккэн — 18 (Эберле, Гурд), 13:32 — 0:2. Фогеле — 8 (Драйзайтль, Кейн), 20:37 — 1:2. Драйзайтль — 21 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 24:38 — 2:2. Фогеле — 9 (Драйзайтль, Кейн), 27:38 — 3:2. Хаймэн — 28 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 57:22 — 4:2.

Вратари: Скиннер — Даккорд (59:27).

Штраф: 24 — 23.

Броски: 36 (12+13+11) — 27 (10+10+7).

19 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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