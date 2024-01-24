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Сегодня, 09:31

«Эдмонтон» стал шестым клубом в истории НХЛ с 14 победами подряд

Руслан Минаев
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«Эдмонтон» победил «Коламбус» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Ойлерз» одержали 14-ю победу подряд и стали шестым клубом с таким результатом в истории НХЛ.

Ранее 14 побед подряд одерживали «Питтсбург» (две серии по 17 побед в сезоне-1992/93 и 15 побед в сезоне-2012/13), «Коламбус» (серия из 16 побед в сезоне-2016/17), «Айлендерс» (15 побед подряд в сезоне-1981/82), «Бостон» (14 побед подряд в сезоне-1929/30) и «Вашингтон» (14, 2009/10).

«Эдмонтон» в этом сезоне регулярки НХЛ набрал 55 очков и занимает 6-е место в Западной конференции.

Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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