«Эдмонтон» стал шестым клубом в истории НХЛ с 14 победами подряд

«Эдмонтон» победил «Коламбус» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Ойлерз» одержали 14-ю победу подряд и стали шестым клубом с таким результатом в истории НХЛ.

Ранее 14 побед подряд одерживали «Питтсбург» (две серии по 17 побед в сезоне-1992/93 и 15 побед в сезоне-2012/13), «Коламбус» (серия из 16 побед в сезоне-2016/17), «Айлендерс» (15 побед подряд в сезоне-1981/82), «Бостон» (14 побед подряд в сезоне-1929/30) и «Вашингтон» (14, 2009/10).

«Эдмонтон» в этом сезоне регулярки НХЛ набрал 55 очков и занимает 6-е место в Западной конференции.