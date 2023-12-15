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Сегодня, 04:30

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео бесплатно)

Видеотрансляция матча НХЛ «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» 15 декабря во Вконтакте начнется в 5.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Коннор Макдэвид.
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 15 декабря «Эдмонтон» на своей арене «Роджерс Плэйс» примет «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на территории арены «Роджерс Плэйс». Начало — в 5.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Эдмонтона» и «Тампы-Бэй» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями встречи НХЛ можно будет в матч-центре «СЭ».

«Ойлерз» с 27 баллами находятся на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ. «Лайтнинг» с 31 очком располагаются на 11-м месте на Востоке.

В составе «Тампы-Бэй» выступает российский форвард Никита Кучеров. В текущем сезоне 30-летний хоккеист принял участие в 29 матчах и набрал 47 (19+28) очков. За «Эдмонтон» играет канадский нападающий Коннор Макдэвид. На его счету в нынешнем сезоне — 24 матча и 38 (10+28) очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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