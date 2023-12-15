В ночь на 15 декабря «Эдмонтон» на своей арене «Роджерс Плэйс» примет «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на территории арены «Роджерс Плэйс». Начало — в 5.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Эдмонтона» и «Тампы-Бэй» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями встречи НХЛ можно будет в матч-центре «СЭ».

«Ойлерз» с 27 баллами находятся на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ. «Лайтнинг» с 31 очком располагаются на 11-м месте на Востоке.

В составе «Тампы-Бэй» выступает российский форвард Никита Кучеров. В текущем сезоне 30-летний хоккеист принял участие в 29 матчах и набрал 47 (19+28) очков. За «Эдмонтон» играет канадский нападающий Коннор Макдэвид. На его счету в нынешнем сезоне — 24 матча и 38 (10+28) очков.

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