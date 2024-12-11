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Сегодня, 07:38

«Эдмонтон» дома обыграл «Тампу», Василевский сделал 23 сейва

Даниил Аршавский
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«Эдмонтон» победил «Тампу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Ойлерз» шайбы забросили Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль.

Автором единственного гола «Лайтнинг» стал Джейк Гюнцель. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков соперников. Нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей на 11-й минуте 2-го периода игры.
За 24 матча в нынешнем сезоне 31-летний россиянин набрал 38 (13+25) очков.

«Эдмонтон» с 34 очками за 28 встреч идет 6-м на «Западе», «Тампа» набрала 30 очков в 26 играх и занимает 7-е место в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Макдэвид — 14 (Драйзайтль, Кулак), 17:31 — 1:0. Гюнцель — 13 (Кучеров, Пойнт), 30:02 — 1:1. Драйзайтль — 20, 31:58 — 2:1.

Вратари: С. Скиннер — Василевский (57:23 — 58:12, 58:35).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (8+11+6) — 21 (7+7+7).

Наши: Подколзин (13.16/0/+1) — Кучеров (21.56/3/0).

11 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

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Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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