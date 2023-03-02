2 очка Костина помогли «Эдмонтону» обыграть «Торонто»

«Эдмонтон» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Ойлерз» прервали трехматчевую победную серию «Мэйпл Ливз».

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.

«Эдмонтон» набрал 74 очка и идет на 5-м месте в Западной конференции. «Торонто» располагается на 45-й строчке в Восточной конференции — 82 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Торонто» — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Голы: Макдэвид — 51 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 3:49 — 1:0. Кампф — 7 (Марнер), 12:15 — 1:1. Макдэвид — 52 (Костин, Хаймэн), 13:53 — 2:1. Хаймэн — 29 (Экхольм, Макдэвид), 18:05 — 3:1. Ямамото — 6 (Сиси, Нерс), 28:46 — 4:1. Костин — 10 (Маклеод, Фогеле), 37:12 — 5:1. Марнер — 21 (бол., Райлли, Мэттьюс), 41:08 — 5:2.

Вратари: Скиннер — Самсонов.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 32 (14+11+7) — 28 (11+6+11).

Наши: Костин (9.25/1/+2) — -.

2 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».