«Эдмонтон» выиграл у «Торонто»

Сегодня, 07:39
«Эдмонтон» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Торонто» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Мэттьюс — 34 (Марнер, Хольмберг), 0:27 — 0:1. Райлли — 7 (Мэттьюс, Хольмберг), 30:52 — 0:2. Драйзайтль — 20 (Бушар, Экхольм), 35:41 — 1:2. Райан — 4 (Маклеод, Янмарк), 42:27 — 2:2. Маклеод — 8 (Макдэвид, Сиси), 56:55 — 3:2. Бушар — 11 (п.в.), 58:27 — 4:2.
Вратари: Скиннер — Джонс (57:29 — 58:27, 59:15).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (12+12+7) — 28 (7+14+7).
17 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».