«Эдмонтон» установил рекорд плей-офф НХЛ в XXI веке

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 5:1. «Ойлерз» сравняли счет в серии — 3-3.

«Эдмонтон» провел уже 11 матчей в этом плей-офф. За указанный отрезок игр в составе «Ойлерз» пять хоккеистов набирали в среднем одно или больше очков за матч. Этот результат является вторым в истории и первым в XXI веке. На указанном отрезке игр лишь хоккеистов «Бостона» (1972 год) и дважды — «Эдмонтона» (1983 и 1985) было большим — по шесть игроков.

В список хоккеистов «Эдмонтона» входят: Эван Бушар, Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Зак Хайман.

Седьмой матч состоится 21 мая. В финале Западной конференции победитель этой серии сыграет с «Далласом».