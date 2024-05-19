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Сегодня, 09:28

«Эдмонтон» установил рекорд плей-офф НХЛ в XXI веке

Виктория Кравченко
Игроки «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 5:1. «Ойлерз» сравняли счет в серии — 3-3.

«Эдмонтон» провел уже 11 матчей в этом плей-офф. За указанный отрезок игр в составе «Ойлерз» пять хоккеистов набирали в среднем одно или больше очков за матч. Этот результат является вторым в истории и первым в XXI веке. На указанном отрезке игр лишь хоккеистов «Бостона» (1972 год) и дважды — «Эдмонтона» (1983 и 1985) было большим — по шесть игроков.

Коннор Макдэвид (справа) ищет возможность для паса в&nbsp;матче &laquo;Эдмонтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ванкувер&raquo; (5:1) 19&nbsp;мая. «Эдмонтон» не сдается! Гениальный Макдэвид перевел серию с «Ванкувером» в седьмой матч

В список хоккеистов «Эдмонтона» входят: Эван Бушар, Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Зак Хайман.

Седьмой матч состоится 21 мая. В финале Западной конференции победитель этой серии сыграет с «Далласом».

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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