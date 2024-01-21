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Сегодня, 10:32

«Эдмонтон» установил рекорд среди канадских клубов по продолжительности победной серии в НХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1) одержал 13-ю победу подряд.

Эта победная серия стала рекордной для канадских клубов в истории НХЛ. До этого рекорд принадлежал «Монреалю», одержавшему 12 побед подряд в сезоне-1967/1968. Лидером по этому показателю среди всех клубов НХЛ является «Питтсбург» с 17-матчевой серией в сезоне-1992/93.

На данный момент «Ойлерз» с 53 очками в 42 играх занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Эдмонтон» дома сыграет с «Коламбусом». Матч пройдет в ночь на 24 января и начнется в 5.00 по московскому времени.

Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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