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НХЛ

Сегодня, 07:51

Гол Михеева помог «Ванкуверу» победить «Эдмонтон»

Виктория Кравченко
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«Эдмонтон» дома проиграл «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

В составе гостей по дублю оформили Джей Ти Миллер и Бо Хорват. Еще одну шайбу забил россиянин Ильи Михеева. Нападающий Андрей Кузьменко очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 2:5 (2:0, 0:2, 0:3)

Голы: Райан — 5 (Фогеле), 9:42 — 1:0. Макдэвид — 30 (Хаймэн, Драйзайтль), 19:55 — 2:0. Миллер — 12 (Гарлэнд, Экман-Ларссон), 20:41 — 2:1. Миллер — 13 (бол., Петтерссон, Хорват), 38:33 — 2:2. Хорват — 22 (Майерс, Гарлэнд), 52:25 — 2:3. Михеев — 11 (Хорват), 57:19 — 2:4. Хорват — 23 (п.в., Петтерссон, Майерс), 59:19 — 2:5.

Вратари: Скиннер (57:37 — 59:19) — Делиа.
Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (13+13+7) — 30 (8+13+9).

Наши: Костин (11.10/2/-2) — Кузьменко (14.00/2/0), Михеев (14.51/3/-1).

24 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Илья Михеев
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