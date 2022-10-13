«Эдмонтон» победил «Ванкувер», отыгравшись с 0:3. У Кузьменко заброшенная шайба

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:3.

«Кэнакс» вел со счетом 3:0 благодаря голам Элиаса Петтерссона, Джей Ти Миллера и Андрея Кузьменко, который забросил дебютную шайбу в НХЛ. У «Ойлерз» 4 (3+1) очка набрал Коннор Макдэвид, 3 (1+2) очка у Леона Драйзайтля, еще один гол на счету Дарнелла Нерса.

В следующем матче «Эдмонтон» 16 октября сыграет с «Калгари», «Ванкувер» 15 октября встретится с «Филадельфией».

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«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Голы: Петтерссон — 1, 1:49 — 0:1. Миллер — 1 (Бесер, Хьюз), 2:40 — 0:2. Кузьменко — 1 (бол., Миллер, Хорват), 20:39 — 0:3. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Бэрри), 24:12 — 1:3. Макдэвид — 1 (бол., Драйзайтль, Хаймэн), 34:01 — 2:3. Нерс — 1 (мен., Драйзайтль), 39:19 — 3:3. Макдэвид — 2 (Хаймэн), 55:01 — 4:3. Макдэвид — 3 (бол., п.в., Кейн, Нерс), 59:35 — 5:3.

Вратари: Кэмпбелл — Демко (57:22 — 57:46, 57:52 — 58:52, 59:09 — 59:35).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 25 (8+7+10) — 36 (14+14+8).

Наши: — - Кузьменко (18.04/4/+1), Подколзин (14.32/1/0).

13 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».