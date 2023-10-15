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НХЛ

Сегодня, 07:49

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон», у Кузьменко гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Кэнакс» отличились Андрей Кузьменко, Нильс Хегландер, Джек Студничка и Сэм Лафферти. У «Ойлерз» шайбы на счету Леона Драйзайтля, Коннора Макдевида и Райана Ньюджента-Хопкинса.

В следующем матче «Ванкувер» 18 октября сыграет с «Филадельфией», «Эдмонтон» в этот же день встретится с «Нэшвиллом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Драйзайтль — 2 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 0:42 — 1:0. Кузьменко — 1 (бол., Хьюз, Петтерссон), 9:25 — 1:1. Хегландер — 1 (Босер, Майерс), 17:51 — 1:2. Макдэвид — 1 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 21:45 — 2:2. Студника — 1 (Петтерссон), 22:36 — 2:3. Нюджент-Хопкинс — 1 (бол., Бушар, Макдэвид), 29:29 — 3:3. Лафферти — 1 (Хегландер), 42:56 — 3:4.

Вратари: Скиннер (57:38) — Десмит.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 40 (8+18+14) — 16 (7+6+3).

Наши: — - Кузьменко (12.04/1/+1).

15 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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