«Эдмонтон» победил «Ванкувер», Драйзайтль набрал три очка

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Ванкувер» со счетом 6:2.

В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Зак Хаймэн, 3 (1+2) очка у Леона Драйзайтля, еще по шайбе забросили Адам Хенрик, Райан Нюджент-Хопкинс и Каспери Капанен. У «Кэнакс» отличились Брок Босер и Филип Гронек.

После этого матча «Эдмонтон» с 63 очками занимает третье место в Западной конференции, «Ванкувер» с 50 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)

Голы: Хаймэн — 16 (Драйзайтль, Арвидссон), 5:52 — 1:0. Драйзайтль — 35 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 14:21 — 2:0. Хенрик — 7 (Экхольм, Перри), 14:41 — 3:0. Хаймэн — 17 (Филп), 21:59 — 4:0. Нюджент-Хопкинс — 13 (бол., Драйзайтль, Бушар), 32:02 — 5:0. Босер — 16 (Миллер, Сутер), 32:27 — 5:1. Гронек — 2 (Хьюз, Босер), 35:06 — 5:2. Капанен — 6 (Эмберсон), 50:21 — 6:2.

Вратари: Пикар — Демко.

Штраф: 8 — 26.

Броски: 34 (13+14+7) — 26 (11+4+11).

Наши: Подколзин (12.13/3/-1) — -.

24 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.