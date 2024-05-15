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Сегодня, 07:20

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2.

В составе «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль, Райан Нюджент-Хопкинс и Эван Бушар, забивший победный гол за 39 секунд до сирены. У «Кэнакс» шайбы забросили Конор Гарланд и Брок Босер, Никита Задоров отметился результативной передачей.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 17 мая и начнется в 05.00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Драйзайтль — 8 (бол., Макдэвид, Бушар), 11:10 — 1:0. Нюджент-Хопкинс — 2 (Экхольм), 39:20 — 2:0. Гарлэнд — 2 (Линдхольм, Задоров), 46:54 — 2:1. Босер — 8 (Хьюз, Петтерссон), 58:19 — 2:2. Бушар — 4 (Драйзайтль, Кейн), 59:21 — 3:2.

Вратари: Пикар — Шилов (57:22 — 58:19, 59:32).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (8+14+8) — 21 (4+9+8).

Наши: — - Задоров (22.01/3/0), Михеев (12.33/0/-1).

15 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

Счет в серии: 2-2.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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