«Эдмонтон» по буллитам победил «Ванкувер»

«Эдмонтон» дома обыграл «Ванкувер» в выставочном матче НХЛ — 3:2 Б.

В основное время у хозяев забили Кори Перри и Бен Глисон, форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи.

У гостей отличились Аршдип Байнс и Натан Смит, российский защитник «Кэнакс» Кирилл Кудрявцев сделал голевой пас.

В серии буллитов «Эдмонтон» победил со счетом 2:0.

«Эдмонтон» проведет следующий предсезонный матч 3 октября против «Сиэтла». «Ванкувер» 5 октября сыграет еще один матч с «Ойлерз».