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12 мая, 22:30

«Эдмонтон» — «Ванкувер»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

Третий матч серии «Эдмонтон» — «Ванкувер» пройдет в ночь на 13 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» сыграет с «Ванкувером» в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли в ночь с воскресенья на понедельник, 13 мая. Встреча пройдет на ледовой арене «Rogers Place» в Эдмонтоне. Начало игры — в 04:30 по московскому времени.
Ключевые события встречи "Эдмонтон" — «Ванкувер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции плей-офф НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Ванкувер» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 4:3 ОТ. Счет в серии — 1-1.

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