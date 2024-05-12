«Эдмонтон» сыграет с «Ванкувером» в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли в ночь с воскресенья на понедельник, 13 мая. Встреча пройдет на ледовой арене «Rogers Place» в Эдмонтоне. Начало игры — в 04:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи "Эдмонтон" — «Ванкувер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции плей-офф НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Ванкувер» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 4:3 ОТ. Счет в серии — 1-1. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте