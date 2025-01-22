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«Эдмонтон» — «Вашингтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Эдмонтон» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 22 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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«Эдмонтон» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 22 января. Матч пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (США), стартовое вбрасывание — в 5.00 по московскому времени.

«Эдмонтон» и «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Эдмонтон» — «Вашингтон» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Эдмонтон» провел 46 матчей и набрал 61 очко, предыдущим соперником «Ойлерз» был «Ванкувер» (2:3). У «Вашингтона» — 46 матчей и 67 очков, команда российского форварда Александра Овечкина лидирует в Восточной конференции и всей лиге. В воскресенье «Кэпиталз» обыграли «Питтсбург» (4:1).

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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