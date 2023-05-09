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Сегодня, 06:23

«Вегас» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперед в серии

Сергей Разин
корреспондент
9 мая. «Эдмонтон» — «Вегас» (1:5).
Фото USA Today Sports
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«Вегас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:1.

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Джонатан Маршессо, еще по голу забили Зак Уайтклауд, Джек Айкел и Чендлер Стивенсон. У «Ойлерз» единственную шайбу забросил Уоррен Фогель.

На 12-й минуте при счете 1:1 вратарь «Голден Найтс» Лоран Броссуа получил травму и не смог продолжить встречу. На 33-й минуте при счете 1:4 Джек Кэмпбелл сменил в воротах «Ойлерз» Стюарта Скиннера.

Счет в серии 2-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 5.00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Эдмонтон» — «Вегас» — 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

Голы: Фогеле — 1 (Райан, Маклеод), 2:45 — 1:0. Маршессо — 1 (Айкел), 4:44 — 1:1. Маршессо — 2 (Айкел), 19:09 — 1:2. Уайтклауд — 1 (Смит, Хэг), 27:25 — 1:3. Айкел — 5 (Макнэбб), 32:03 — 1:4. Стивенсон — 6 (Руа, Мартинес), 37:13 — 1:5.

Вратари: Скиннер (Кэмпбелл, 32:03) — Броссуа (Хилл, 11:44).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (7+10+12) — 33 (15+11+7).

Наши: Костин (9.32/0/0) — Барбашев (19.12/2/+2).

Счет в серии: 1-2

9 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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