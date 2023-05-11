«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Вегасом». Костин сделал голевую передачу

«Эдмонтон» переиграл «Вегас» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:1. Счет в серии стал равный — 2-2.

Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин отметился голевой передачей.

Пятый матч состоится на льду «Голден Найтс» 13 мая. Начало встречи — 05.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

«Эдмонтон» — «Вегас» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: Бьюгстад — 3 (Костин), 6:46 — 1:0. Бушар — 4 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 7:38 — 2:0. Экхольм — 1 (Драйзайтль, Ямамото), 13:30 — 3:0. Нюджент-Хопкинс — 1 (Макдэвид, Нерс), 34:45 — 4:0. Руа — 1 (Каррье, Теодор), 45:58 — 4:1.

Вратари: Скиннер — Хилл (57:05 — 58:33).

Штраф: 47 — 64.

Броски: 33 (11+16+6) — 26 (6+9+11).

Наши: Костин (10.36/1/+1) — Барбашев (12.32/1/-2).

11 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 2-2.