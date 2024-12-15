«Эдмонтон» в результативном матче победил «Вегас», у Подколзина голевой пас

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Вегас» со счетом 6:3.

В составе «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Леон Драйзайтль, еще по голу забили Райан Нюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Коннор Браун, Кори Перри и Джефф Скиннер, Василий Подколзин отметился результативной передачей. У гостей шайбы забросили Виктор Олофссон, Ноа Хэнифин и Бретт Хауден.

После этого матча «Эдмонтон» с 38 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Вегас» с 41 очком — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вегас» — 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 6 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 17:36 — 1:0. Хаймэн — 8 (Нюджент-Хопкинс), 21:13 — 2:0. К. Браун — 5 (Драйзайтль, Подколзин), 26:53 — 3:0. Драйзайтль — 22 (Нерс, Янмарк), 30:46 — 4:0. Перри — 6 (К. Браун, Райан), 32:53 — 5:0. Олофссон — 5 (Гертл, Хэнифин), 35:35 — 5:1. Барбашев — 15 (Хэнифин, Айкел), 36:01 — 5:2. Хауден — 11 (мен.), 41:00 — 5:3. Дж. Скиннер — 6 (Экхольм, Нерс), 41:38 — 6:3.

Вратари: С. Скиннер — Хилл (56:18).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (13+11+10) — 41 (9+17+15).

Наши: Подколзин (14.33/3/0) — Барбашев (16.57/3/-2), Дорофеев (14.10/4/0).

15 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».