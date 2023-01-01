«Эдмонтон» уступил «Виннипегу», Костин отметился голом

Сегодня, 08:34
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Виннипегу» со счетом 1:2.
На шайбы Нила Пионка и Кайла Коннора хозяева ответили голом Клима Костина.
После этого матча «Эдмонтон» с 42 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Виннипег» с 47 очками — на четвертой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Виннипег» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Пионк — 6 (бол., Коннор, Дюбуа), 15:44 — 0:1. Костин — 5 (Янмарк), 44:29 — 1:1. Коннор — 16 (Пионк, Рейхел), 46:55 — 1:2.
Вратари: Кэмпбелл — Хеллибак.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 31 (9+11+11) — 17 (5+5+7).
Наши: Костин (15.04/1/+1) — -.
1 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».