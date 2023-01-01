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НХЛ

Сегодня, 08:34

«Эдмонтон» уступил «Виннипегу», Костин отметился голом

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Виннипегу» со счетом 1:2.

На шайбы Нила Пионка и Кайла Коннора хозяева ответили голом Клима Костина.

После этого матча «Эдмонтон» с 42 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Виннипег» с 47 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Пионк — 6 (бол., Коннор, Дюбуа), 15:44 — 0:1. Костин — 5 (Янмарк), 44:29 — 1:1. Коннор — 16 (Пионк, Рейхел), 46:55 — 1:2.

Вратари: Кэмпбелл — Хеллибак.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (9+11+11) — 17 (5+5+7).

Наши: Костин (15.04/1/+1) — -.

1 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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