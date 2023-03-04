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НХЛ

Сегодня, 07:42

«Эдмонтон» переиграл «Виннипег». Макдэвид сделал три голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Джетс» потерпели пятое поражение подряд.

Нападающий «Ойлерзс» Райан Нюджент-Хопкинс набрал 4 (2+2) очка, а форвард Коннор Макдэвид сделал три голевые передачи. Российский нападающий Клим Костин отметился одной голевой передачей.

«Эдмонтон» набрал 76 очков и идет на 6-м месте в Западной конференции. «Джетс» располагаются на 8-й строчке — 72 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 6:3 (1:0, 3:0, 2:3)

Голы: Драйзайтль — 37 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 2:06 — 1:0. Нюджент-Хопкинс — 29, 21:44 — 2:0. Ямамото — 7 (Нюджент-Хопкинс), 29:18 — 3:0. Ямамото — 8 (Костин, Кулак), 29:58 — 4:0. Нюджент-Хопкинс — 30 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 42:26 — 5:0. Юнссон Фьелльбю — 5 (Густафссон, Мяеналанен), 46:22 — 5:1. Драйзайтль — 38 (Макдэвид, Ямамото), 47:27 — 6:1. Шайфли — 35 (бол., Нидеррайтер), 51:49 — 6:2. Диллон — 2 (Юнссон Фьелльбю, Мяеналанен), 52:55 — 6:3.

Вратари: Скиннер — Хеллибак (Риттих, 40:00).

Штраф: 8 — 20.

Броски: 32 (12+12+8) — 27 (6+9+12).

Наши: Костин (8.49/1/0) — -.

4 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Клим Костин
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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