«Виннипег» разгромил «Эдмонтон», Наместников не набрал очков

Сегодня, 07:38
«Виннипег» на выезде крупно обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.
Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников не отметился результативными действиями. Он провел на льду 12 минут 15 секунд.
Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин сыграл 11 минут 47 секунд и отметился 1 броском по воротам. Его показатель полезности — «-1».
Это была первая игра для обеих команд в новом сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Виннипег» — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)
Голы: Лаури — 1 (Нидеррайтер, Эпплтон), 14:56 — 0:1. Эпплтон — 1 (Нидеррайтер, Пионк), 18:35 — 0:2. Купари — 1 (Моррисси, Бэррон), 24:17 — 0:3. Самберг — 1 (Эпплтон, Лаури), 24:37 — 0:4. Коннор — 1 (бол., Моррисси, Шайфли), 29:33 — 0:5. Шайфли — 1 (бол., Элерс, Виларди), 54:15 — 0:6.
Вратари: С. Скиннер (Пикар, 31:08) — Хеллибак.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 30 (9+14+7) — 20 (8+7+5).
Наши: Подколзин (11.47/1/-1) — Наместников (12.15/0/0).
10 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».