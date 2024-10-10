«Виннипег» разгромил «Эдмонтон», Наместников не набрал очков

«Виннипег» на выезде крупно обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников не отметился результативными действиями. Он провел на льду 12 минут 15 секунд.

Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин сыграл 11 минут 47 секунд и отметился 1 броском по воротам. Его показатель полезности — «-1».

Это была первая игра для обеих команд в новом сезоне.

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Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Голы: Лаури — 1 (Нидеррайтер, Эпплтон), 14:56 — 0:1. Эпплтон — 1 (Нидеррайтер, Пионк), 18:35 — 0:2. Купари — 1 (Моррисси, Бэррон), 24:17 — 0:3. Самберг — 1 (Эпплтон, Лаури), 24:37 — 0:4. Коннор — 1 (бол., Моррисси, Шайфли), 29:33 — 0:5. Шайфли — 1 (бол., Элерс, Виларди), 54:15 — 0:6.

Вратари: С. Скиннер (Пикар, 31:08) — Хеллибак.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 30 (9+14+7) — 20 (8+7+5).

Наши: Подколзин (11.47/1/-1) — Наместников (12.15/0/0).

10 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».