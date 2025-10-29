«Эдмонтон» прервал 7-матчевую серию побед «Юты», Макдэвид оформил дубль

«Эдмонтон» на домашнем льду переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Дубль оформил нападающий хозяев Коннор Макдэвид. По одной шайбе забросили Маттиас Экхольм, Исаак Ховард, Леон Драйзайтль и Тай Эмберсон. У гостей отличились Логан Кули, Джон-Джейсон Петерка и Барретт Хэйтон. Михаил Сергачев отметился голевой передачей. «Эдмонтон» (12 очков) занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ. «Юта» (16) потерпела поражение впервые за последние 8 матчей и продолжает лидировать на «Западе». НХЛ. Регулярный чемпионат

29 октября, 04:30. Rogers Place (Эдмонтон) Эдмонтон Юта

alehan.227471 это лишь небольшое исключение, подтверждающее правило- ТО дивизион всегда сидит на дне таблицы лиги из года в год. просто посмотри за любой год и все сразу понятно. эдм начал с турне на Восток - по моему все проиграли кроме с оттавой. у мака ни голов, ни очков нихера - одни минуса. а тут две положил сразу...а дальше привычные калгари/анахайм/санхосе по кругу - будет все как по маслу! 29.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ ну а что тому же Боцтону мешало тех же Мамонтов обыграть и порожняки в конце положить?) это другое?) 29.10.2025

alehan.227471 Хорошо когда у тебя много игр с аризоной ( ютой), схш, анахаймом, калгари, ванкувером....и можно положить 2 порожняка в концовке:) 29.10.2025

alehan.227471 почему ? вегас наколотил каролине. а этот да спец по аризоне , юте т.е...:( 29.10.2025

Werewolf Как всегда. Наколотили "какой то" юте. Ой, а другие не наколотили почему то 29.10.2025

Sn0w Сровнялся по голам и с Кори, и с Перри. Неплохо, неплохо 29.10.2025