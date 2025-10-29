«Эдмонтон» прервал 7-матчевую серию побед «Юты», Макдэвид оформил дубль

29 октября, 07:08
«Эдмонтон» на домашнем льду переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
Дубль оформил нападающий хозяев Коннор Макдэвид. По одной шайбе забросили Маттиас Экхольм, Исаак Ховард, Леон Драйзайтль и Тай Эмберсон.
У гостей отличились Логан Кули, Джон-Джейсон Петерка и Барретт Хэйтон. Михаил Сергачев отметился голевой передачей.
«Эдмонтон» (12 очков) занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ. «Юта» (16) потерпела поражение впервые за последние 8 матчей и продолжает лидировать на «Западе».
alehan.227471
это лишь небольшое исключение, подтверждающее правило- ТО дивизион всегда сидит на дне таблицы лиги из года в год. просто посмотри за любой год и все сразу понятно. эдм начал с турне на Восток - по моему все проиграли кроме с оттавой. у мака ни голов, ни очков нихера - одни минуса. а тут две положил сразу...а дальше привычные калгари/анахайм/санхосе по кругу - будет все как по маслу!
29.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
ну а что тому же Боцтону мешало тех же Мамонтов обыграть и порожняки в конце положить?) это другое?)
29.10.2025
alehan.227471
Хорошо когда у тебя много игр с аризоной ( ютой), схш, анахаймом, калгари, ванкувером....и можно положить 2 порожняка в концовке:)
29.10.2025
alehan.227471
почему ? вегас наколотил каролине. а этот да спец по аризоне , юте т.е...:(
29.10.2025
Werewolf
Как всегда. Наколотили "какой то" юте. Ой, а другие не наколотили почему то
29.10.2025
Sn0w
Сровнялся по голам и с Кори, и с Перри. Неплохо, неплохо
29.10.2025
Apei
наколотили, макди подтягивается к селебрини
29.10.2025