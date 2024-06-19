«Эдмонтон» забросил 13 шайб в финале Кубка Стэнли при угрозе вылета — это второй результат в истории

«Эдмонтон» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 5:3.

«Ойлерз» забросили 13 шайб с того момента, когда клуб находится под угрозой вылета. Этот показатель является вторым в истории НХЛ. В 1942 году «Торонто» забил 19 голов, находясь в шаге от поражения в финальной серии с «Детройтом». «Мэйпл Лифс» стали единственной командой, которая отыгралась с 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли.

В финальной серии Кубка Стэнли-2024 «Флорида» ведет со счетом 3-2. Шестой матч серии пройдет 22 июня и начнется в 3:00 мск.