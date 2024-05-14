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Сегодня, 17:54

Экс-директор «Трактора» Баландин — об отстранении Ничушкина: «Очень жаль. Он был лидером «Колорадо»

Руслан Минаев
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением об отстранении нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Очень жалко, что Ничушкина отстранили, потому что команда на него надеялась и он на сегодняшний день являлся ее лидером и устанавливал рекорды в плей-офф. Будем надеяться, что все обойдется. Очень странная ситуация, Ничушкин должен был понять все после первого раза. Надеюсь, потом объявят, что это ошибка», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

14 мая стало известно, что Ничушкин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. 29-летний россиянин не примет участия в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа».

С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера. Год назад он был отстранен от игры во время серии первого раунда плей-офф с «Сиэтлом», который выбил чемпионов-2022 из Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Ничушкин провел 8 матчей в плей-офф, в которых набрал 10 (9+1) очков.

Источник: РБ Спорт
Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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