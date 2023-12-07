Экс-директор «Трактора» Баландин считает, что Кузнецов деградирует как хоккеист

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился впечатлением от игры форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова в этом сезоне.

«Я уже говорил, что Кузнецов давно деградирует как хоккеист. Спорил даже с другими людьми, которые утверждали, что Женька еще себя покажет. Да, бывает, что тренер не тот. Но Кузнецов уже состоявшийся игрок, поэтому надо не валить все на тренера, а в себе покопаться. Дисквалификация на чемпионате мира была не просто так, он снизил к себе требования. Огонь, воду и медные трубы никто не отменял, и пройти через это очень тяжело», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

Также Баландин отметил, что Кузнецову надо быть более серьезным.

«С возрастом надо только повышать к себе требования, не то ничего не получится. У Жени все хи-хи, ха-ха. Шутки в жизни помогают, но все должно быть в меру. Будем надеяться, что Кузнецова куда-то обменяют, и он сможет перезагрузиться и продолжить свою карьеру. Хотя, думаю, что очень высокий уровень он уже больше не покажет», — добавил Баландин.

В этом сезоне 31-летний Кузнецов провел 19 матчей и набрал 9 (4+5) очков в регулярном чемпионате НХЛ.