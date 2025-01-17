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Сегодня, 21:45

Экс-форвард «Динамо» Бахмутов считает, что Трамп должен позвать Овечкина на инаугурацию

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-форвард московского «Динамо» и ЦСКА Игорь Бахмутов заявил, что присутствие нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина повысило бы статус инаугурации Дональда Трампа.

«По идее, Трамп должен позвать Овечкина на такое мероприятие. Александр близок к серьезному достижению, которое всколыхнет не только Америку, а весь мир! Было бы логично Овечкина пригласить на инаугурацию. Это огромная фигура в мировом спорте. Статус бы он этому вечеру повысил, компашка там собирается интересная. Надо Трампу подсказать как-то», — сказал Бахмутов корреспонденту Legalbet Андрею Колосову.

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию, которая состоится 20 января, европейских политиков, топ-бизнесменов, звезд шоу-бизнеса, а также известных артистов.

В 2019 году Трамп во время визита «Вашингтона» в Белый дом признавался, что является фанатом Овечкина.

Источник: Legalbet
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дональд Трамп
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