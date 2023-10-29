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НХЛ

Сегодня, 12:28

Экс-форвард «Питтсбурга» умер после рассечения шеи коньком во время матча

Руслан Минаев
Адам Джонсон.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон скончался после жуткой травмы во время матча высшей хоккейной лиги Великобритании.

В игре с «Шеффилд Стилерс» экс-форвард «Питтсбурга» получил глубокое рассечение в области шеи после столкновения с коньком. Джонсон сразу покинул лед в сопровождении судей и игроков. Спасти жизнь хоккеиста не удалось.

Джонсону было 29 лет.

В аккаунте «Пантерз» в соцсети заявили, что опустошены смертью Джонсона: «Адам, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого вся жизнь была впереди. «Пантеры» хотели бы выразить наши мысли и соболезнования семье Адама, его партнеру и всем его друзьям в это чрезвычайно трудное время», — сказано в заявлении клуба.

Джонсон выступал в НХЛ в составе «Питтсбурга». На его счету 5 (1+4) очка в 13 матчах в сезонах 2018/19 и 2019/20.

Хоккей
ХК Питтсбург Пингвинз
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