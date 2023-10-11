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Сегодня, 06:37

Экс-форвард «Сан-Хосе» Грегор подписал контракт с «Торонто»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Ноа Грегор подписал контракт с «Торонто».

25-летний хоккеист заключил однолетнее соглашение, по которому получит 775 тысяч долларов. Ранее у Грегора был пробный контракт с клубом на время предсезонной подготовки.

Канадец в сезоне-2022/23 набрал 17 (10+7) очков в 57 матчах за «Сан-Хосе». Всего Грегор провел 178 матчей в НХЛ за команду и набрал 51 (26+25) очко.

На международном уровне форвард представлял Канаду на чемпионате мира по хоккею-2022 и помог команде завоевать серебряные медали. В 7 матчах турнира он набрал 3 (2+1) очка.

Источник: ХК Торонто
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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