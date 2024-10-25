Экс-форвард сборной России Артюхин выразил уверенность, что Овечкин в этом сезоне побьет рекорд Гретцки

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил шансы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина побить в этом сезоне снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Конечно, Овечкин сможет в этом сезоне побить рекорд Гретцки. Мы все на это надеемся. Хочется пожелать ему удачи и успехов, а также чтобы у него в этом сезоне обошлось без травм. Если он пройдет чемпионат на таком же дыхании, то у него все получится», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

24 октября «Вашингтон» победил «Филадельфию» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Один из голов в составе столичной команды забил Овечкин.

Сейчас на счету 39-летнего нападающего 855 голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 39 шайб.