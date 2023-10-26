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НХЛ

26 октября, 16:32

Экс-форвард СКА Рыбин не понимает ажиотажа вокруг сухой серии Овечкина

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин оценил результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в двух последних играх в НХЛ.

«Мне немного непонятно, почему так много внимания этому моменту уделяли хейтеры Александра. Его сухая серия — абсолютно нормальное явление. Сегодня он не забивает в четырех матчах подряд, а завтра будет отличаться в шести. Нельзя показывать безупречную результативность в 82 матчах подряд», — цитирует Рыбина RT.

Овечкин гонится еще за одним рекордом Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил во втором матче подряд

Источник: RT
Александр Овечкин
Максим Рыбин
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