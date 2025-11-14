Видео
14 ноября, 08:30

Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал о неприятном инциденте в день празднования рекорда нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Возвращаясь к вашей поездке к Александру Овечкину... Мы слышали, что на одной из вечеринок случилась какая-то забавная история, в результате которой вы потеряли документы. Расскажете?

— Ну, не совсем после вечеринки. Мы у Саши дома были через три-четыре дня после его рекорда. Действительно, произошел один не очень приятный инцидент. Думаю, однажды мы расскажем и покажем. Но не сейчас.

— Нам кажется, сейчас в самый раз.

— Нет, пока рано! Все, что у меня в телефоне было связанное с этим, я вообще стер. Есть только у ребят... В общем, когда времени побольше пройдет, может, и выйдут какие-то кадры.

— Давайте мы предположим: вечеринка пошла не по плану. Так?

— На тот момент она уже закончилась. Это случилось ранним утром. Все, что могу сказать: мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...

— Так вы же документы потеряли!

— Это не из-за того инцидента, о котором вы спросили. Просто у Саши хорошо посидели...

Овечкин побил снайперское достижение Уэйна Гретцки для регулярных чемпионатов НХЛ и вышел на отметку в 895 голов в лиге в апреле 2025 года в гостевом матче с «Айлендерс» в Нью-Йорке.

2

  • Кариока_двойка.

    Лучше пусть расскажет о вечеринке в Словении, которую они провели до матча, а не после.

    14.11.2025

  • petrovichis54

    аршавин- алименты детям оплати а потом мечтай о- полежать с девушкой.П.страдалец.

    14.11.2025

    Александр Овечкин
    Андрей Аршавин
    Хоккей
    НХЛ
