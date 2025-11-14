14 ноября, 08:30
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал о неприятном инциденте в день празднования рекорда нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
— Возвращаясь к вашей поездке к Александру Овечкину... Мы слышали, что на одной из вечеринок случилась какая-то забавная история, в результате которой вы потеряли документы. Расскажете?
— Ну, не совсем после вечеринки. Мы у Саши дома были через три-четыре дня после его рекорда. Действительно, произошел один не очень приятный инцидент. Думаю, однажды мы расскажем и покажем. Но не сейчас.
— Нам кажется, сейчас в самый раз.
— Нет, пока рано! Все, что у меня в телефоне было связанное с этим, я вообще стер. Есть только у ребят... В общем, когда времени побольше пройдет, может, и выйдут какие-то кадры.
— Давайте мы предположим: вечеринка пошла не по плану. Так?
— На тот момент она уже закончилась. Это случилось ранним утром. Все, что могу сказать: мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...
— Так вы же документы потеряли!
— Это не из-за того инцидента, о котором вы спросили. Просто у Саши хорошо посидели...
Овечкин побил снайперское достижение Уэйна Гретцки для регулярных чемпионатов НХЛ и вышел на отметку в 895 голов в лиге в апреле 2025 года в гостевом матче с «Айлендерс» в Нью-Йорке.
