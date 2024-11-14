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Сегодня, 14:47

Жирков — об Овечкине: «Верю, что он побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал «СЭ» об интересе к хоккею.

«Мне очень нравится играть в хоккей. Кажется, что если сыграть в него, то потом в футболе будет легче действовать. Слежу за НХЛ и КХЛ, у нас очень много отличных хоккеистов. Слежу также и за Овечкиным. Верю, что он побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне, он хорошо идет по сезону», — сказал Жирков «СЭ».

В этом регулярном чемпионате 39-летний форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 19 (10+9) очков в 15 матчах. За свою карьеру в лиге россиянин забил 863 гола, его отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) — 31 шайба.

Александр Овечкин
Юрий Жирков
Хоккей
НХЛ

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