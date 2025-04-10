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10 апреля, 02:14

Экс-генменеджер «Нью-Джерси» и «Питтсбурга» Шеро умер в возрасте 62 лет

Евгений Козинов
Корреспондент
Рэй Шеро.
Фото Global Look Press
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НХЛ на официальном сайте объявила о смерти Рэя Шеро, бывшего генерального директора и сына тренера, входящего в Зал хоккейной славы. Ему было 62 года.

«Улыбка и личность Рэя Шеро освещали каждую комнату, в которую он входил, и делали день ярче для всех, кого он встречал. Широко уважаемый в хоккее за его командную проницательность и чутье на таланты, он был еще более любим за то, как он относился ко всем, кому посчастливилось знать его... было очевидно, что он любил то, что делал, и я всегда поражался его заразительному энтузиазму. Вся семья национальной хоккейной лиги скорбит о его кончине и выражает наши глубочайшие соболезнования семье Шеро и многочисленным друзьям Рэя по всему хоккейному миру», — отметил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Шеро занимал пост генерального менеджера «Питтсбурга» с 2006 по 2014 год. При нем команда в 2009 году выиграла Кубок Стэнли. После ухода из «Пингвинз» он с 2015 по 2020 год работал в «Нью-Джерси». Через год после увольнения из «Дэвилз» Шеро присоединился к «Миннесоте» в качестве старшего советника и занимал эту должность до самой смерти.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Питтсбург Пингвинз
Гэри Беттмэн
Рэй Шеро
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