Инсайдер Дрегер: «Бэбкок вернется в НХЛ в качестве нового тренера «Коламбуса»

Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что экс-главный тренер «Детройта» Майк Бэбкок может возглавить «Коламбус».

«Ходят слухи, что Майк Бэбкок вернется в НХЛ в качестве нового тренера «Блю Джекетс», и задержка с объявлением [о назначении] связана с тем, что срок его действующего контракта с «Мэйпл Лифс» истекает в конце этого месяца», — написал инсайдер в Twitter.

Последним клубом 60-летнего канадца был «Торонто», из которого Бэбкок был уволен в 2019-м.

Ранее обладатель Кубка Стэнли-2008 заявлял, что планирует завершить карьеру.

«Коламбус» завершил «регулярку» НХЛ сезона-2022/23 на последнем — 16-м — месте в Восточной конференции, набрав 59 очков.