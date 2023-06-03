Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:24

Инсайдер Дрегер: «Бэбкок вернется в НХЛ в качестве нового тренера «Коламбуса»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что экс-главный тренер «Детройта» Майк Бэбкок может возглавить «Коламбус».

«Ходят слухи, что Майк Бэбкок вернется в НХЛ в качестве нового тренера «Блю Джекетс», и задержка с объявлением [о назначении] связана с тем, что срок его действующего контракта с «Мэйпл Лифс» истекает в конце этого месяца», — написал инсайдер в Twitter.

Последним клубом 60-летнего канадца был «Торонто», из которого Бэбкок был уволен в 2019-м.

Ранее обладатель Кубка Стэнли-2008 заявлял, что планирует завершить карьеру.

«Коламбус» завершил «регулярку» НХЛ сезона-2022/23 на последнем — 16-м — месте в Восточной конференции, набрав 59 очков.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Майк Бэбкок
0
Читайте также
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
Роналду сделал «Аль-Наср» хуже. Вот доказательства
Минобороны заявило об увеличении желающих служить по контракту
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев: «То, что Кубок Стэнли два раза не приедет в Россию, беспрецедентный случай»