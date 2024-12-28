Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:04

Экс-голкипер «Салавата Юлаева» Гаврилов назвал лучшего вратаря 2024 года

Telegram Дзен

Бывший голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов ответил на вопрос, кого считает лучшим российским вратарем в 2024 году.

«Если брать этот год, то Бобровский — лучший вратарь. Он выиграл долгожданный трофей. Это логичный выбор. Боб дотерпел. Можно вспомнить первые годы, когда он перешел во «Флориду», когда она сыпалась. Все удивлялись, зачем ему этот клуб? Но собрался такой состав, который может пойти за Кубком Стэнли», — сказал Гаврилов Legalbet.ru.

25 июня Сергей Бобровский впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ (4-3) «Флорида» победила «Эдмонтон» (2:1).

Источник: Legalbet.ru
Андрей Гаврилов
Сергей Бобровский
Читайте также
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Киевом Донбасса
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя