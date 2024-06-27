Марков: «Благодаря тренировкам Березина я смог проиграть до такого приличного возраста»

Бывший защитник «Монреаля» Андрей Марков рассказал, что близко дружил с экс-форвардом «Торонто» Сергеем Березиным.

«Мы близко дружили семьями. Благодаря его тренировкам летом я смог проиграть до такого приличного возраста», — цитирует Маркова ТАСС.

Березин скончался 27 июня в возрасте 52 лет. Уроженец Воскресенска был выбран «Мэйпл Лифс» в 10-м раунде драфта НХЛ в 1994 году. Он провел первые пять лет своей карьеры в НХЛ, выступая за «Торонто» с 1996 по 2001 год. Также он поиграл в НХЛ еще за четыре команды, включая «Финикс», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон». Всего на его счету 286 (160+126) очков в 502 матчах регулярки за карьеру, а также 13 голов и 17 голевых передач в 52 играх плей-офф.