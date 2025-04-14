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14 апреля, 16:48

Мессье — о снайперском рекорде Овечкина: «Было здорово наблюдать за тем, как он затмевает Гретцки»

Алина Савинова
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Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье оценил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который побил рекорд его бывшего одноклубника по «Эдмонтону» Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это действительно невероятно, что Алекс смог стабильно забивать голы с такой скоростью на протяжении 20 лет. Уэйн никогда не считался и не считал себя прирожденным бомбардиром. Он всегда был игроком, который отдавал пас в первую очередь. Овечкина можно было бы считать просто чистым бомбардиром. Он забивает по-разному: мощно, изящно, броском, упорством, решительностью. Это то, что он делает, — забивает голы. Поэтому думаю, что наблюдать за тем, как он остается здоровым, стремится к рекорду и в итоге затмевает Уэйна, было здорово», — приводит The Hockey News слова Мессье.

Александр Овечкин.«Президент не звонил, но, по-моему, он сказал на ТВ, что следит. Это очень приятно». Овечкин — о рекорде, поздравлениях и следующей цели

6 апреля 39-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4), которая стала для него 895-й в лиге. Россиянин опередил Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

В ночь на 14 апреля Овечкин поразил ворота «Коламбуса», забросив 43-ю шайбу в сезоне и 896-ю в регулярных чемпионатах НХЛ. Джет Гривз стал 184-м вратарем в лиге, которому форвард «Вашингтона» забросил шайбу.

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Марк Мессье
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