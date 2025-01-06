Экс-игрок «Динамо» рассказал, какой тренер мог наорать на 19-летнего Овечкина

Обладатель «Колдер Трофи», финалист Кубка Стэнли, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Сергей Самсонов в интервью «СЭ» рассказал, каким был юный Александр Овечкин во время большого локаута в сезоне-2004/05, когда они вместе стали чемпионами Суперлиги в составе «Динамо».

— Никто, естественно, тогда не мог предсказать, какая у него (Овечкина. — Прим. «СЭ») получится карьера в НХЛ, — начал Самсонов. — Это просто невозможно, хотя все понимали, что Саша очень талантливый хоккеист и предпосылки для большой карьеры есть однозначные. Но что меня, к тому времени уже поигравшего в этой лиге несколько лет, больше всего удивило — насколько Овечкин в своем юном возрасте готов физически. В 19 лет это был абсолютный монстр!

Помню, что Крикунов отталкивался не от того, как на тренировках чувствовали себя ветераны, а от того, как чувствовал себя этот пацан. Такое тоже можно встретить редко. Но еще реже можно увидеть то, что Саша творит сейчас, в 39 лет. Просто невероятно! Это дано от Бога. Как бы люди ни тренировались, они никогда такого не достигнут.

— Каким юный Овечкин был в тренировочном процессе?

— Человеком, который любит хоккей. Он запомнился мне поразительно включенным в процесс — в игре, на тренировке, где угодно. На льду, в зале, во время кросса он находился как будто дома. Он всегда был этому рад. Даже кроссам. Даже баллонам.

— Как он вел себя внутри команды?

— Он был очень уверенным в себе, но не сказал бы, что чересчур. Впечатления были только положительные. Есть люди, от которых исходит такая молодая энергия, что она продлевает карьеру ветеранам, придает им желания выступать дольше. Потому что они видят, как человек любит хоккей, и эта любовь к игре их перезаряжает. При этом никто Сашу на руках не носил и по головке не гладил. Тренеры были к нему жесткими в плане требований, не было такого, чтобы Овечкин делал что хотел. И это, думаю, было правильно.

— Крикунов мог на него орать?

— Легко. Сто процентов. К нему относились так же, как ко всем, шел нормальный рабочий процесс, в котором не было никого, кто вне критики. Хорошая профессиональная обстановка, которая и позволила «Динамо» выиграть тот чемпионат, — сказал Самсонов.

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