Экс-игрока НХЛ Кеслера обвинили в сексуальном насилии

Бывший нападающий клубов НХЛ Райан Кеслер предстал перед судом в Мичигане по обвинению в сексуальном насилии четвертой степени, сообщает The Athletic.

Слушание прошло 27 октября в Блумфилд-Хиллз. Кеслеру предъявили два обвинения, которые по законам штата классифицируются как уголовные.

По документам, обвинения связаны с инцидентом, произошедшим 1 января, и были выдвинуты 23 октября. Кеслер внес залог 50 тысяч долларов и должен явиться на следующее предварительное слушание 6 ноября.

«Райан категорически отрицает обвинения и абсолютно невиновен. Обвинения беспочвенны, он готов бороться с ними решительно. С началом судебного процесса мы просим уважать его частную жизнь и целостность судебной системы. Мы уверены, что, когда будут представлены все факты и обстоятельства, он будет полностью оправдан», — цитирует адвоката Кеслера Роберта Морада The Athletic.

В НХЛ Кеслер играл за «Ванкувер» с 2003 по 2014 год, затем перешел в «Анахайм» до 2019-го. За карьеру в лиге он набрал 638 (282 +356) очков в 1102 матчах, включая плей-офф.