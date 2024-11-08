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Сегодня, 22:54

Дацюку вручили перстень в преддверии церемонии введения в Зал славы

Руслан Минаев
Павел Дацюк во время вручения перстня в преддверии церемонии введения в Зал славы.
Фото Игорь Рабинер, «СЭ»
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Бывшему нападающему «Детройта» Павлу Дацюку вручили перстень в преддверии церемонии введения в Зал хоккейной славы.

Также в экспозиции зала в Торонто разместили фото российского форварда, под которым перечислены его главные достижения за карьеру.

Павел Дацюк во время вручения перстня в преддверии церемонии введения в Зал славы.
Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.

В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Кроме того, он выигрывал чемпионат мира, один раз становился серебряным призером ЧМ и дважды бронзовым.

Павел Дацюк
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