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12 декабря, 12:14

Терещенко — об Овечкине: «Никто не будет вспоминать, сколько он забил в пустые ворота. Есть цель!»

Терещенко высказался об игре Овечкина в матче против «Виннипега»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» игру российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2).

«Он молодец, что забивает! Никто не будет вспоминать, сколько он забил в пустые ворота. Есть цель! Ему не просто так дали контакт на четыре года. А чтобы он добрался до этой отметки и побил рекорд Гретцки. Думаю, в ближайшем будущем он опередит Горди Хоу. Дай бог, чтобы в этом сезоне он сократил отставание от Гретцки хотя бы до семидесяти шайб. В последующие два сезона еще по тридцать пять шайб. Это вполне реально», — сказал Терещенко «СЭ».

Гол в матче против «Виннипега» (5:2) стал для россиянина 869-м в матчах регулярки и плей-офф лиги. Он догнал нападающего Горди Хоу, который располагается на второй строчке в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует Уэйн Гретцки с 1016 шайбами.

На данный момент на счету Овечкина 30 (17+13) очков в 30 матчах сезона.

Александр Овечкин
Алексей Терещенко
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
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