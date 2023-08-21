Экс-вратарь «Лос-Анджелеса» Бернье объявил о завершении карьеры

Сегодня, 23:18
Бывший вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Бернье объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Спустя четырнадцать лет пришло время мне повесить щитки на гвоздь.
Благодарю все клубы за предоставленную мне возможность играть в лучшей лиге мира и перед лучшими болельщиками.
Нет слов, чтобы выразить благодарность всем, кто был частью моего пути в хоккее с самого первого дня, без всех вас я бы не справился», – написал голкипер в соцсети.
35-летний канадец за карьеру выступал в «Кингз», с которыми стал обладателем Кубка Стэнли-2012, «Торонто», «Анахайм», «Колорадо», «Детройт», «Каролины» и «Нью-Джерси».
Он был выбран «Лос-Анджелесом» под 11-м общим номером на драфте НХЛ-2006.
В НХЛ он провел 404 матча, в которых пропустил в среднем 2,77 гола за игру и сделал 91,2 процента сэйвов.
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|Вашингтон
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|П
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|7
|Сент-Луис
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|0
|0
|8
|Чикаго
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|Эдмонтон
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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