Экс-вратарь «Лос-Анджелеса» Бернье объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Бернье объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Спустя четырнадцать лет пришло время мне повесить щитки на гвоздь.

Благодарю все клубы за предоставленную мне возможность играть в лучшей лиге мира и перед лучшими болельщиками.

Нет слов, чтобы выразить благодарность всем, кто был частью моего пути в хоккее с самого первого дня, без всех вас я бы не справился», – написал голкипер в соцсети.

35-летний канадец за карьеру выступал в «Кингз», с которыми стал обладателем Кубка Стэнли-2012, «Торонто», «Анахайм», «Колорадо», «Детройт», «Каролины» и «Нью-Джерси».

Он был выбран «Лос-Анджелесом» под 11-м общим номером на драфте НХЛ-2006.

В НХЛ он провел 404 матча, в которых пропустил в среднем 2,77 гола за игру и сделал 91,2 процента сэйвов.