Экс-вратарь НХЛ Бирон считает, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне

Бывший вратарь НХЛ Мартин Бирон высказался о том, сколько голов забьет российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в сезоне НХЛ-2023/24.

«Овечкин не сможет забить 30 голов в этом сезоне? Согласен, я так думал еще до начала сезона, когда смотрел на состав «Вашингтона». А теперь и Бэкстрема нет. Большинство уже не работает так, как раньше. У него всего три гола, забитых вратарям. Значит, такими темпами он забьет 14-15 голов. До 30 он не доберется. В это трудно поверить, учитывая, что он лучший снайпер поколения. Надо прибавлять», — приводит слова Бирона TSN.

В регуряном чемпионате НХЛ-2023/24 Овечкин сыграл за «Вашингтон» 16 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

Всего в североамериканской лиге за карьеру 38-летний россиянин забросил 827 шайб. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, лидирует канадец Уэйн Гретцки (894).