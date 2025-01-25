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Сегодня, 14:30

Экс-защитник «Спартака» Щитов считает, что не стоит сильно радоваться похвалам Трампа в адрес Овечкина

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил высказывания президента США Дональда Трампа, который во время своих инаугурационных речей упомянул российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я не думаю, что это как-то поможет имиджу России на Западе. А вот для самого Овечкина это достаточно полезно, его имидж станет еще более весомым. Что же касается международного положения России, то эти слова на него никак не повлияет. Овечкину же пойдет только в плюс тот факт, что его в своих выступлениях упоминает президент чужой страны», — сказал Щитов «РБ Спорт».

Трамп в своих выступлениях дважды упомянул Овечкина, назвав форварда «великим игроком».

На счету 39-летнего российского хоккеиста 875 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки по данному показателю его отделяет 19 шайб.

Источник: РБ Спорт
Александр Овечкин
Никита Щитов
Дональд Трамп
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